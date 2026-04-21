«Все в Киеве должны помнить: Чудес не будет» – бежавший с Украины политолог

В Киеве напрасно рассчитывают «пересидеть» Россию и дождаться экономических проблем у Кремля, которые вынудят свернуть СВО.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину и переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия нынче, вне всякого сомнения, готова продолжать военные действия в полном объёме, как она их и продолжает. Хоть это известная присказка, что «пока толстый похудеет, худой сдохнет». Это именно то, что нужно сейчас помнить каждому человеку в украинском политическом сословии. И это Кирилл Буданов [признан в РФ террористом] может рассказывать, что Россия воюет за свои, а мы, мы, мол, воюем за чужие. Нет, это не так выглядит на самом деле.

Если бы Россия была изолирована в экономическом и политическом смысле, это бы так выглядело. Она просто бы сжигала свои резервы. По факту, она вовлечена в мировую экономику, она тесно взаимодействует со всем миром, зарабатывает, промышленность – пусть не цветёт буйным светом из-за того, что есть санкции, но и не падает. Рост небольшой последние годы, но никакого обвала не происходит», – сказал Павлив.