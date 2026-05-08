Истерика во Львове: Суд над ликвидатором Фарион может обернуться доказательством вины бандеровской ведьмы

Вадим Москаленко.  
08.05.2026 00:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 233
 
Дзен, Львов, Политические убийства, Украина


Защита обвиняемого в убийстве нацистки Ирины Фарион Вячеславом Зинченко действует крайне грамотно, судебный процесс может обернуться неожиданным выводом о вине самой погибшей.

Об этом на канале «НТА» заявил глава Львовской организации националистической партии «Свобода» Любомир Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Защита обвиняемого в убийстве нацистки Ирины Фарион Вячеславом Зинченко действует крайне грамотно, судебный процесс...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Есть очень много прямых доказательств, так что прокуратура требует пожизненного заключения. А подозреваемый отказывается свидетельствовать, когда ему задают вопросы.

Параллельно с этим работают дорогие адвокаты. Постоянно совершаются какие-то перфомансы, смены адвокатов, медийные вбросы. Сотни ботов. То есть, это целая организованная кампания.

Вопрос – за чьи деньги? Потому что у подозреваемого обычная семья из Днепра, они не какие-то миллионеры», – сказал Мельничук.

«Заседания постоянно переносятся. Пускают только пять человек со стороны Фарион. Всё это делается для того, чтобы снизить внимание к этому делу. Чтобы о нём забыли, ведь у нас война.

Они рассчитывают, что потом можно будет делать совершенно другие вещи. Либо минимальное наказание, либо вообще доказывать, что «мальчик ни в чём не виноват».

Более того, предыдущие адвокаты вообще заявили, что будут доказывать, что Фарион не была общественным деятелем, а занималась только разжиганием вражды. То есть, суд против подозреваемого в убийстве Фарион они хотят превратить на суд против Фарион, уже мёртвой», – опасается нацист.

Метки:

English version :: Читать на английском Истерика во Львове: Суд над ликвидатором Фарион может обернуться доказательством вины бандеровской ведьмы

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить