Нападки на украинцев – уже давно удел обычных поляков, а не ультраправых

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Польше нападать на украинцев за последние пять лет стали обычные граждане, а не только политизированные группировки правых радикалов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский журналист-русофоб Игорь Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если мы берём 2018, 2019, 2020 ковидный год, то эти преступления были, но обычно их исполнителями были люди очень узкого политического радикального правого мышления, которые уже были в этих правых средах обозначены, уже допускались к таким преступлениям. Сейчас, когда мы посмотрим, что случилось в Польше пять лет спустя, то очень часто исполнителями этих преступлений не являются представители каких-то радикальных правых движений», – сказал Кравец.