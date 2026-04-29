Украина намерена оборонять Славянско-Краматорскую агломерацию еще несколько лет.

Об этом в интервью ВВС заявил командующий сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бровди согласился, что Украина испытывает проблемы с мобилизацией, но считает, что, если не наступать, а обороняться, то есть «действенный инструмент» в виде дронов, что в итоге заставит русских пересмотреть цели СВО.

Он уверяет, что российский лидер Владимир Путин якобы поставил задачу за три месяца взять под контроль остающуюся под Киевом часть Донбасса.

«На этой территории есть три-четыре десятка крупных населенных пунктов. Проанализируйте, сколько времени длилась борьба за Покровск и Мирноград. Какие три месяца? Да что он вообще курит? Это нереально. Мы растянем эту историю на долгие годы. И, конечно, никто добровольно не покинет Славянск, Краматорск, Константиновку», – угрожает «Мадьяр».

Ранее один из командиров запрещенного в РФ террористического «Азова» заявил, что ВСУ намерены удерживать контролируемую часть Донбасса, рассчитывая, что уже через полгода в РФ вырастет недовольство ходом СВО, и она будет свёрнута.