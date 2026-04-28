В России может наступить «передряга» раньше, чем ВСУ сдадутся на Донбассе.

Об этом в интервью русофобке Янине Соколовой заявил командир 1 батальона спецназа 12-й бригады «Азов» [признан в РФ террористическим] подполковник «Лео», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скорее всего, я считаю, что в России будет какая-то передряга раньше, чем мы потеряем в результате боевых действий эти территории, и Путин сможет своему народу сказать – вот видите, мы же все одержали победу.

Нет, ничего не будет. У них проблемы будут, и у них катастрофа будет на России ранее, чем мы сдадимся. Потому что мы сдаваться не будем. У нас хорошо сейчас получается.

Поэтому мы видим, мы чувствуем, что враг сейчас не так силён. Да, у него будут, как я говорил, последние потуги, чтобы это сделать. Это май, июнь, июль, август, сентябрь и, возможно, октябрь, вот полгода последние», – уверен нацист.