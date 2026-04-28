Нацист-«азовец»: Если русские за полгода не захватят Краматорск и Славянск – будем жить

Вадим Москаленко.  
28.04.2026 18:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 414
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


В России может наступить «передряга» раньше, чем ВСУ сдадутся на Донбассе.

Об этом в интервью русофобке Янине Соколовой заявил командир 1 батальона спецназа 12-й бригады «Азов» [признан в РФ террористическим] подполковник «Лео», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Скорее всего, я считаю, что в России будет какая-то передряга раньше, чем мы потеряем в результате боевых действий эти территории, и Путин сможет своему народу сказать – вот видите, мы же все одержали победу.

Нет, ничего не будет. У них проблемы будут, и у них катастрофа будет на России ранее, чем мы сдадимся. Потому что мы сдаваться не будем. У нас хорошо сейчас получается.

Поэтому мы видим, мы чувствуем, что враг сейчас не так силён. Да, у него будут, как я говорил, последние потуги, чтобы это сделать. Это май, июнь, июль, август, сентябрь и, возможно, октябрь, вот полгода последние», – уверен нацист.

«Это всё, что он сможет. Если он не сделает план-минимум, не захватит Краматорск, Славянск, Константиновку, то можно сказать, что враг больше не пойдёт», – утверждал «Лео».

Метки: ,

English version :: Читать на английском Нацист-«азовец»: Если русские за полгода не захватят Краматорск и Славянск – будем жить

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить