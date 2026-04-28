Константиновка пошатнёт за собой весь пояс укро-«крепостей»
Не позднее, чем в середине лета начнутся бои за Славянск.
Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил политолог Николай Сорокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Константиновка является частью пояса крепостей – сети из четырёх городов Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки, функционирующая как главная линия обороны на Донбассе.
Там проблема в том, что достаточно один из четырёх этих опорных пунктов вывести из этой линии крепостей, как все остальные станут в разы менее эффективными.
Аналитики описывают Константиновку как основу обороны Украины и ворота для России, позволяющие захватить оставшуюся часть Донецкой области.
Я не сомневаюсь, что Константиновка будет освобождена нашими войсками в течение месяца-полутора-двух, не будем дедлайны ставить, но это будет весьма скоро, и начнутся бои за Дружковку, Николаевку. А не позднее, чем в середине лета, конечно, начнутся бои за Славянск. С этим надо заканчивать районом», – сказал Сорокин
По его словам, в Константиновке оставшиеся ВСУ находятся, как в яме, и разумнее было бы вывести гарнизон, однако Киев из политических соображений не будет согласовывать отступление.
«Есть и другая логика, что если сдавать все города, исходя из их плохой географической локации, то, в конце концов, сдашь всё, Сырский разрывается между двумя решениями, но в конечном итоге перспективы-то удержать Константиновку нет вообще. И то, что они в оборонах задержат нас на две недели – это возможно. Ну и что?» – добавил эксперт.
English version :: Читать на английском Константиновка пошатнёт за собой весь пояс укро-«крепостей»
