Константиновка пошатнёт за собой весь пояс укро-«крепостей»

Максим Столяров.  
28.04.2026 13:31
  (Мск) , Москва
Война, Дзен, Донбасс, Россия


Не позднее, чем в середине лета начнутся бои за Славянск.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил политолог Николай Сорокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Константиновка является частью пояса крепостей – сети из четырёх городов Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки, функционирующая как главная линия обороны на Донбассе.

Там проблема в том, что достаточно один из четырёх этих опорных пунктов вывести из этой линии крепостей, как все остальные станут в разы менее эффективными.

Аналитики описывают Константиновку как основу обороны Украины и ворота для России, позволяющие захватить оставшуюся часть Донецкой области.

Я не сомневаюсь, что Константиновка будет освобождена нашими войсками в течение месяца-полутора-двух, не будем дедлайны ставить, но это будет весьма скоро, и начнутся бои за Дружковку, Николаевку. А не позднее, чем в середине лета, конечно, начнутся бои за Славянск. С этим надо заканчивать районом», – сказал Сорокин

По его словам, в Константиновке оставшиеся ВСУ находятся, как в яме, и разумнее было бы вывести гарнизон, однако Киев из политических соображений не будет согласовывать отступление.

«Есть и другая логика, что если сдавать все города, исходя из их плохой географической локации, то, в конце концов, сдашь всё, Сырский разрывается между двумя решениями, но в конечном итоге перспективы-то удержать Константиновку нет вообще. И то, что они в оборонах задержат нас на две недели – это возможно. Ну и что?» – добавил эксперт.

