Политолог: Все тяготы СВО – на простом населении, пора «раскулачивать» столицу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские богачи давно вернулись в состояние праздности, в то время как простое население несёт все издержки СВО.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Медиа у нас во что превратились? У нас половину времени все как было до 22-го года – те же ток-шоу, развлечения… Параллельно с этим нам рассказывают о страшных дефицитах бюджета, но все идеи по решению направлены на податное население. Какого-то там примера или спецмер по отношению именно к владеющей прослойке – не особо применяется. И если много перемещаешься по стране, возникает впечатление, что столичный класс, который у нас в основном представлен в Москве, Петербурге и тонким слоем размазан по стране, – вернулся к своему естественному состоянию праздности. В Москве ощущения конфликта вообще никак не чувствуются. Есть только раздражение по поводу блокировок соцсетей», – сказал Уралов.

Он подчеркнул, что противоречие между разными слоями населения России становится всё очевиднее.