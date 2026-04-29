Политолог: Все тяготы СВО – на простом населении, пора «раскулачивать» столицу

Максим Столяров.  
29.04.2026 15:45
  (Мск) , Москва
Российские богачи давно вернулись в состояние праздности, в то время как простое население несёт все издержки СВО.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Медиа у нас во что превратились? У нас половину времени все как было до 22-го года – те же ток-шоу, развлечения…

Параллельно с этим нам рассказывают о страшных дефицитах бюджета, но все идеи по решению направлены на податное население. Какого-то там примера или спецмер по отношению именно к владеющей прослойке – не особо применяется.

И если много перемещаешься по стране, возникает впечатление, что столичный класс, который у нас в основном представлен в Москве, Петербурге и тонким слоем размазан по стране, – вернулся к своему естественному состоянию праздности.

В Москве ощущения конфликта вообще никак не чувствуются. Есть только раздражение по поводу блокировок соцсетей», – сказал Уралов.

Он подчеркнул, что противоречие между разными слоями населения России становится всё очевиднее.

«На примере с Боней мы увидели классовую солидарность, огромное уважение, взаимные респекты и уважухи. Но при этом ответа-то на вопросы не прозвучало.

А человек чувствует все в первую очередь своим карманом. И ни для кого не секрет, что, в том числе, участие в СВО для очень многих стало возможностью поправить свое финансовое положение.

Не очень понятно, какие издержки несет владеющая прослойка. Потому что сообщение о том, как тут миллиард забрали, там 15 миллиардов забрали – ну а добровольные расходы кто-то несет? Это же принудительная история, когда кого-то раскулачивают.

Вот я был в Петербурге, у местного политизированного меньшинства возникает вопрос. Ну, хорошо, кубанских трясут. А в Петербурге у нас кого-то трясти будут? Нет ответа», – подытожил выступающий.

