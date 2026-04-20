«Демарш Виктории Бони не обрушит фронт» – политолог

Максим Столяров.  
20.04.2026 20:42
  (Мск) , Москва
У России достаточный запас прочности и уровень эффективности, чтобы никакие внутренние дрязги не влияли на ход ведения СВО.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог-американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России достаточный запас прочности и уровень эффективности, чтобы никакие внутренние дрязги не влияли...

«Видим заявление, например, Решетникова о том, что ситуация в экономике не такая безоблачная, как раньше. Но такого рода заявления и объективную статистику используют для проведения информационных кампаний.

Россия и Украина находятся в противоборствующем состоянии, и понятно, что обе стороны занимаются продвижением тех нарративов, которые выгодны этим сторонам. Вопрос, который нужно задавать, если мы смотрим на конфликт со стороны – насколько эта ситуация вредит возможности России продолжать боевые действия?

И тут мы увидим, что ответ-то единственный: не мешает. Россия обладает политической управляемостью, возможностями ВПК, экономическими запасами для продолжения ведения боевых действий до достижения своих целей.

И всякого рода сложности – в условиях экзистенциального конфликта. То есть этот конфликт воспринимается экзистенциальным, следовательно – для достижения целей в рамках этого конфликта будут задействованы все возможные средства», – рассуждал Наумов.

«То есть, выступление Виктории Бони не приведёт к тому, что фронт рухнет, солдаты побегут и т.д. Это как бы два совершенно разных процесса. Мы видим, есть какие-то там сложности, какие-то недовольства. Но если мы говорим про внешнюю функцию боеспособности и боеготовности России, на неё они не влияют. И вот это как бы важно понимать.

То есть, для боевых действий важна боеготовность. Мы видим, что есть и политическая управляемость, и набор военнослужащих, и производство вооружений, и мы видим, что украинская сторона жалуется на комбинированные мощные обстрелы.  То есть нет снижения эффективности», – уверен политолог.

