С проигрышем на выборах в Венгрии Виктора Орбана Брюсселю всё сложнее объяснять Киеву несостоятельность в выделении кредита в 90 млрд.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«[Признанный в РФ террористом Кирилл Буданов] прекрасно понимает ограниченность ресурсов для продолжения войны. И то, что мы теперь зависим от доброй воли то Вашингтона, теперь брюссельских бюрократов – опираться надо на твёрдое, а это очень и очень зыбкая почва. Ведь месяц назад нам рассказывали, что это злой Орбан, дескать, блокирует нам эти деньги, которые нам вот так необходимы», – сказал Золотарёв.

«Из-за этого приходится идти на непопулярные меры, вводить новые налоги и т.д. А оказалось, вот уже неделя, как Орбан пролетел, а дело не в Будапеште, а скорее, в Брюсселе. Поскольку мы видим ситуацию «чёрного лебедя» в виде войны с Ираном, который радикально ухудшил ситуацию с топливом на мировом рынке, и это ударило по Европе. А учитывая, что бюджеты европейских стран почти поголовно дефицитны, этот кредит 90 млрд – это шапка, пущенная по кругу, и тут, видимо, возникают проблемы», – добавил эксперт.

