Переговоры по Украине нужны США только для того, чтобы затянуть в них Россию и максимально ослабить ее, предложив по итогу невыгодные условия сделки.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил отставной российский дипломат Михаил Демурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С самого начала это была засада. Никакой пользы, кроме вреда, для нас от этих переговоров не было. Это определённая группа влияния, проамериканская группа влияния при президенте убедила его, что чего-то можно достичь на этом направлении. Действовала она в том числе, исходя из внутриполитических своих соображений. А самое главное, показательно было, что даже вот у нас чудаки некоторые в официозе всё время говорили: «Вот как американцы, не выдвинув никаких предварительных условий, начали с нами вести переговоры. Как хорошо, вот какие мы сильные». Так американцам надо было нас втянуть в эти переговоры, поэтому и не выдвигалось никаких предварительных условий. Условия будут выдвигаться американцами по завершении этих переговоров. И это будут очень жёсткие условия, потому что по ходу переговоров они меняют ситуацию ещё больше в свою сторону», – заявил Демурин.

Признаком этого дипломат отметил ухудшение экономического положения в России и вопросов безопасности:

«Мы видим, что в худшую сторону по мере этих переговоров меняется военная ситуация, и удары наносятся НАТО руками украинцев на всё большее удаление по нашей территории, по всё более важным центрам — это первый момент. Второй момент — меняется международная обстановка, восприятие России в мире, кто мы теперь для многих тех стран, которые могли бы составить коалицию противостояния вот этому государственному терроризму».

Газета New York Times перед новым годом сообщала, что удары по российским военным заводам и энергетическим объектам, осуществляемые якобы Украиной, готовит агентура ЦРУ. Дональд Трамп дал согласие на операцию, чтобы склонить Владимира Путина к «похабному миру».