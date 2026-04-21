«Два с половиной года. А дальше что будем делать?». Зеленский списал Трампа и требует ввода контингента НАТО

Анатолий Лапин.  
21.04.2026 12:59
  (Мск) , 

Киев

Визиты американских переговорщиков на Украину – это не сенсация, а рутина, которая больше нужна им, а не Киеву, заявил диктатор Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны не делать из приезда Джареда и Уиткоффа какой-то особой сенсации, потому что мы с ними на контакте. Я считаю, что их приезд нужен не нам, а им нужен. Почему? Потому что это неуважение – ездить в Москву и не приезжать в Киев. Просто это неуважение», – заявил Зеленский.

Он усомнился, что, если Украина выведет войска из Донбасса, США будут гарантировать ее безопасность:

«Какие гарантии безопасности дают Украине? Смотрите, если там нет, на контактной линии, присутствия каких-то наших партнеров, почему русским через какой-то срок опять не начать наступление? Я просто не понимаю, почему, что их будет ограничивать? США говорят: «Например, президент Трамп [будет гарантировать]». Президент Трамп – два с половиной года. А что потом будем делать?».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинский антироссийский пропагандист Виталий Портников заявлял, что удары по объектам с американскими инвестициями – сигнал Москвы, что США не смогут обеспечить никакие «гарантии безопасности» для Украины, даже после того, как Киев подписал кабальную сделку по редкоземельным металлам.

