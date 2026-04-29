Жители России не должны повторять ошибок украинского общества, которое периодически впадает в экзальтацию, объявляя то «зраду», то «перемогу».

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог и разработчик оптоволоконных дронов КВН Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот Краснодарский край, мы видим горящую нефть в Туапсе. А вот пару недель назад мы видели, как вице-губернатора хлопнули силовики с несколькими комнатами денег. И вот – «можно себе представить, сколько таких объектов можно было бы защитить, если бы эти ресурсы не складировались там». Я говорю сейчас о реакции обывателя, который смотрит на ленту новостей и делает выводы. Я очень хотел бы предостеречь своих зрителей, читателей, слушателей от вот этой зрады», – сказал Чадаев.