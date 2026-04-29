Жителей России предостерегают: «У нас длительная фаза зрады. Берегите кукуху»

Максим Столяров.  
29.04.2026 15:26
  (Мск) , Москва
Жители России не должны повторять ошибок украинского общества, которое периодически впадает в экзальтацию, объявляя то «зраду», то «перемогу».

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог и разработчик оптоволоконных дронов КВН Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот Краснодарский край, мы видим горящую нефть в Туапсе. А вот пару недель назад мы видели, как вице-губернатора хлопнули силовики с несколькими комнатами денег.

И вот – «можно себе представить, сколько таких объектов можно было бы защитить, если бы эти ресурсы не складировались там». Я говорю сейчас о реакции обывателя, который смотрит на ленту новостей и делает выводы.

Я очень хотел бы предостеречь своих зрителей, читателей, слушателей от вот этой зрады», – сказал Чадаев.

«У нас сейчас длительная фаза зрады. Война – это же такое; то дела идут чуть лучше, то дела идут чуть хуже. Самое главное – и в той, и в другой ситуации беречь кукуху. Не впадать ни в эйфорию, ни в депрессию.

Ну да, противник поставил перед нами новые вопросы. Надо думать, как на них отвечать. Отвечать есть чем, ничего сверхъестественного они не показывают.

И сейчас как никогда нужна трезвость, равно далекая и от охранительского ажиотажа, в стиле «мы всех сильнее, мы всех победим, начальство всегда право». И от такого же всепропальчества, что «все потеряно, ничего не можем, руки растут не из того места». Оба этих нарратива надо отправить на помойку», – призвал политолог.

