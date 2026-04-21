«Мы позаботимся, чтобы РФ не заработала на войне с Ираном» – глава МИД Германии

Максим Столяров.  
21.04.2026 22:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 221
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Всё западное сообщество должно объединиться – и не позволить России получать выгоду на торговле энергоресурсами.

Об этом журналистам заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль перед встречей министров иностранных дел ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всё западное сообщество должно объединиться – и не позволить России получать выгоду на торговле...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Блокировка столь необходимой Украине помощи должна быть разрешена как можно скорее. Выделение 90 миллиардов кредита необходимо очень быстро, для Украины это всё.

Германия, как и все остальные государства-члены ЕС, должны увеличить двустороннюю поддержку Украины. Германия располагает несколькими сотнями пилотируемых самолётов «Патриот» в рамках германо-украинских межправительственных консультаций на ближайшие годы.

И мы также пообещали дальнейшую поддержку беспилотниками, включая совместное немецко-украинское производство беспилотников», – вещал Вадефуль.

«В целом, давление на Россию должно оставаться высоким, особенно на энергетический сектор. Мы должны убедиться, что Россия не станет крупным выгодоприобретателем войны с Ираном.

Мы, как Евросоюз, как и страны G7, должны работать над этим с другими партнёрами в мире. Важным рычагом является и G20», – добавил он.

Напомним, накануне посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва не позволит британцам захватывать суда, перевозящие российскую нефть.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Мы позаботимся, чтобы РФ не заработала на войне с Ираном» – глава МИД Германии

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить