«Мы позаботимся, чтобы РФ не заработала на войне с Ираном» – глава МИД Германии

Всё западное сообщество должно объединиться – и не позволить России получать выгоду на торговле энергоресурсами.

Об этом журналистам заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль перед встречей министров иностранных дел ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Блокировка столь необходимой Украине помощи должна быть разрешена как можно скорее. Выделение 90 миллиардов кредита необходимо очень быстро, для Украины это всё.

Германия, как и все остальные государства-члены ЕС, должны увеличить двустороннюю поддержку Украины. Германия располагает несколькими сотнями пилотируемых самолётов «Патриот» в рамках германо-украинских межправительственных консультаций на ближайшие годы.

И мы также пообещали дальнейшую поддержку беспилотниками, включая совместное немецко-украинское производство беспилотников», – вещал Вадефуль.