«Не советуем это делать»: Москва предостерегла британцев от попыток захватывать танкеры РФ

Москва не позволит британцам захватывать суда, перевозящие российскую нефть.

Об этом в интервью ВВС заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий затронул тему решения британских властей дать добро своим военным подниматься на борт «санкционных судов» так называемого теневого флота с российской нефтью в своих территориальных водах.

У дипломата поинтересовались, предварительно заметив, что недавно такого рода судно прошло через Ла-Манш в сопровождении российского военного корабля, – как будет реагировать Россия, если британские военные попытаются подняться на борт.

«Я бы не советовал делать ничего подобного. Эта среда очень плотная, через нее ежедневно проходит около 500 судов и начинать какие-либо действия, особенно с применением силы, опасно. Мы бы хотели урегулировать ситуацию дипломатическими и политическими методами, но мы также будем применять и другие меры, но я не стану уточнять детали», – сказал Келин.

Он добавил, что сопровождение военным кораблем – одна из таких мер. В свою очередь, британец попытался выяснить, на что будет готова пойти Россия.

«Не могу раскрыть это прямо сейчас, но, думаю, вы сами можете определить, что это такое», – ответил посол.

В развитие темы журналист обратил внимание, что в РФ готовится закон, позволяющий военным вмешиваться в угрожающие безопасности российских граждан ситуации за рубежом. Дипломат ответил, что этот вопрос рассматривается в Госдуме, но заметил, что Россия следует международному праву и Конвенции о контроле за судами в открытом море.

Он называет «односторонним актом» заявления Лондона в духе, мол, мы имеем такое право, поскольку эти суда находятся под санкциями.