Украина – единственная, кто может воевать за Европу – экс-министр Грузии
Европейцы поняли, что Украина – это единственная в мире страна, которая может за них воевать, особенно с учетом обострения отношений с США и разладом в НАТО. С этим и связано решение вооружать и финансировать киевский режим.
Об этом в эфире телеканала France 24 заявил бывший министр евроинтеграции Грузии при президенте Михаиле Саакашвили, а ныне – французский политолог Торнике Горгадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Какой бы ни была ваша стратегия в отношениях с Дональдом Трампом, никогда нельзя быть уверенным в результате. Эта непредсказуемость — самая большая проблема. Потому что любые расчёты, любая стратегия могут пойти прахом из-за решений Дональда Трампа. И это единственный урок, который европейцы могут извлечь из сложившейся ситуации. Он относится к своим союзникам, даже к самым надёжным из них, таким как Германия и Италия, даже хуже, чем к другим. И один из результатов этого заключается в том, что немцы и большинство европейцев теперь понимают, что с точки зрения безопасности поддержка Украины стала ещё более актуальной.
Я не говорю, что Украина однажды сможет заменить США, у неё нет такого потенциала. Но в то же время Украина — единственная европейская страна, которая продемонстрировала способность сражаться, внедрять инновации и сопротивляться. В будущем крайне важно, чтобы Украина была частью Европы, НАТО или чего-то ещё, что будет определять будущее НАТО», – заявил Гордадзе.
