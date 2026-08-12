Валюта в Шанхае: юань как новая реальность для российского бизнеса в 2026 году

Для российского предпринимателя, планирующего закупки или деловую поездку в Шанхай, вопрос валюты давно перестал быть простым выбором между долларом и евро. Согласно данным Минфина, почти 99% взаимной торговли России и Китая сегодня обслуживается в рублях и юанях . Это не просто статистика — это новая архитектура финансовых потоков, с которой бизнесу предстоит работать в обозримом будущем.

Юань как основной инструмент расчетов

На внутрикитайском рынке, включая Шанхай, официальной валютой является юань (CNY). Однако для российского бизнеса критически важно понимать не только это, но и механизмы его использования. Китайские банки, особенно крупные государственные, такие как ICBC или Bank of China, отклоняют до 60–80% входящих платежей из России из-за комплаенс-рисков . Поэтому успех транзакции зависит не от выбора валюты как таковой, а от маршрута платежа.

На практике это означает: отправлять юани через госбанк с корреспондентскими счетами в США — прямой путь к возврату средств. Региональные банки северных провинций, ориентированные на российско-китайскую торговлю, работают более предсказуемо . Альтернативный маршрут — использование системы CIPS (китайский аналог SWIFT), которая не проходит через американских корреспондентов, но работает только в юанях.

Курсовые риски и их управление

По состоянию на 10 августа 2026 года, официальный курс CNY/RUB, установленный ЦБ РФ, составляет 12,1726 рубля за 1 юань . Однако на Московской бирже курс может отличаться: сегодня утром юань торговался по 12,297 рубля. Аналитики прогнозируют, что к концу недели курс может вернуться к 12 рублям за юань, хотя волатильность сохраняется.

Для бизнеса это означает необходимость фиксировать курс на момент заключения сделки. Платежные агенты предлагают такую возможность для более выгодной оплаты из Росиии в Китай: вы переводите рубли по оговоренному курсу, и агент направляет поставщику уже фиксированную сумму в юанях. Комиссия таких сервисов составляет 3–6% от суммы перевода, но они гарантируют прохождение платежа в 1–3 рабочих дня.

Новые возможности для оплаты в Китае

Важно отметить, что в самом Китае наличные деньги практически вытеснены цифровыми платежами. Для разовых поездок или мелких закупок доступна оплата по QR-коду через приложения российских операторов с конвертацией рублей в юани по курсу на момент операции . Однако для регулярных B2B-поставок этот канал неприменим — здесь требуется проработанная маршрутизация платежей через агентов или банки в дружественных юрисдикциях (ОАЭ, Казахстан, Гонконг).

Таким образом, работа с юанем в Шанхае сегодня требует от бизнеса не столько знаний о самой валюте, сколько навыков управления платежными коридорами. Рынок перешел в фазу, где выживает тот, кто умеет маршрутизировать деньги, а не просто выбирать валюту счета.