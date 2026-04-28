Как известно, английское правительство выдало разрешение на применение силовых действий в отношении судов т.н. российского «теневого флота» в британских территориальных водах. Этот шаг – типичная хуцпа при наглой рыжей морде.

Обычно под «теневым флотом» понимают старые танкеры с неясной страховкой, но Лондон рассматривает вопрос с резиновым метром, угрожая силовым «отжимом» любых коммерческих судов, заподозренных в связях с Россией. Итог подобной политики способен вызвать хаос целых зон судоходства.

В Лондоне лихорадочно создают имитацию правовой базы, позволяющей военным и полицейским силам захватывать, досматривать и задерживать российские танкеры, в том числе за пределами 12-мильной зоны территориальных вод. Однако эти «основания» абсолютно притянуты за уши, поскольку они грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS 1982 г.). Суда, идущие под флагом любого суверенного государства, не должны подвергаться вмешательству со стороны других государств.

Британия же пытается распространить свои претензии на огромные акватории, возомнив за собой «право сильного». Это подрывает саму философию открытого моря, закреплённую в международных договорах ещё в XVII веке, в разработке которых Лондон принимал активнейшее участие.

Правительство Стармера анонсировало: после задержания танкера его владельцы, оператор и даже рядовые члены экипажа могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение британских же самопальных санкций. Для этого используются две цидульки: закон «О санкциях и отмывании денег» (2018 г.) и закон «О полиции и преступности» (2017 г.). Однако ни тот, ни другой не имеют экстерриториальной силы в том объёме, который им пытается придать Лондон. По сути, экипаж, выполняющий законный рейс, может быть арестован за то, что его работа неугодна британскому МИД. Если без экивоков, это является актом незамутнённого пиратства, дающим владельцам судов право на силовой отпор.

Лондон пытается обосновать свои действия «национальными интересами», утверждая, что перевозка российской нефти танкерами формирует доход для госбюджета России, чем якобы угрожает британской безопасности и благополучию. Эта логика опасна и лицемерна. Если следовать ей, то любая страна может объявить угрозой себе экономические отношения третьих сторон и начать захват их собственности. Более того, до 2022 года сама Британия активно импортировала российские энергоносители. Так что истинная цель – не безопасность, а стремление перехватить контроль над нефтяными потоками в условиях глобального энергокризиса.

На фоне взлетевших цен на нефть, Островок ищет узаконенный способ грабежа нефтепродуктов. Это неприкрытое пиратство XXI века, только обёрнутое в филькины грамоты «законных актов». Аналогичный подход уже тестировался при задержании иранских танкеров у Гибралтара – тогда это привело к дипломатическому скандалу и ответным захватам.

Уровень доверия к британской короне стремительно падают. Одна из причин – скандальный отказ передавать архипелаг Чагос законному владельцу, Маврикию, несмотря на подписанное соглашение и многолетнее давление международных судов. Лондон продолжает удерживать эту территорию незаконно. Подписанный документ о суверенитете Маврикия так и не выполнен. Для Британии международное право не имеет значения ни в Индийском океане, ни у её берегов.

Подлинная причина удержания архипелага Чагос – военная база на острове Диего-Гарсия, которую Лондон и Вашингтон используют для контроля над мировыми морскими путями. Именно эта база, по планам британских стратегов, должна стать штаб-квартирой для отслеживания и захвата коммерческих судов, которые Лондон самочинно относит к «теневому флоту».

Парадокс: чтобы «бороться с пиратством» (как они называют перевозки российской нефти), Британия разворачивает самую настоящую пиратскую инфраструктуру, нарушая суверенитет Маврикия. Командование с базы Диего-Гарсия будет координировать перехваты судов в Атлантике и Индийском океане, действуя без мандата ООН и вразрез с любыми международными конвенциями.