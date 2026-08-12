Бумеранг возвращается: Украина получила собственную «Дорогу смерти»

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Россия вслед за ударами по портам Большой Одессы уничтожает сухопутные маршруты, по которым грузы могли бы идти на экспорт.

«Наблюдаем следующий этап транспортной и энергетической блокады Одессы, теперь противник бьёт не только по портам и мосту в Маяках, – слабому звену на главной трассе от дунайских портов. Сегодня дрон попал в кабину грузовика с цистерной, погибли два водителя, по официальной версии в ней были остатки масла. Но все, кто ездил трассой М-15 Одесса-Рени, помнит бесконечные вереницы бензовозов, идущие от Дуная. Так что кроме атак на мост, агрессор ещё пытается запугать транспортников, – эта трасса стала дорогой смерти. А, значит, следует ожидать топливный кризис в южных регионах», – пишет экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

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Бессарабия – ближайшая к Румынии часть Одесской области – после успешных ракетных ударов России превратилась в «остров» и уже не может обеспечивать экспорт и импорт Украины.

Об этом политтехнолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас этот регион превращается в остров. Это междуречье: с одной стороны Дунай, с другой – Днестр. Это ключевой для транзита и не самый лояльный для Киева «остров». С моей точки зрения, это может стратегически повлиять на ход все СВО, потому что румынский транзит крайне важен», – сказал Уралов.

По его словам, перенаправить экспортно-импортные потоки Украина может только через Молдову.