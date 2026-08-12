Бумеранг возвращается: Украина получила собственную «Дорогу смерти»

Елена Острякова.  
12.08.2026 12:43
  (Мск) , Москва
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Новороссия, Одесса


Россия вслед за ударами по портам Большой Одессы уничтожает сухопутные маршруты, по которым грузы могли бы идти на экспорт.

«Наблюдаем следующий этап транспортной и энергетической блокады Одессы, теперь противник бьёт не только по портам и мосту в Маяках, – слабому звену на главной трассе от дунайских портов.

Сегодня дрон попал в кабину грузовика с цистерной, погибли два водителя, по официальной версии в ней были остатки масла. Но все, кто ездил трассой М-15 Одесса-Рени, помнит бесконечные вереницы бензовозов, идущие от Дуная.

Так что кроме атак на мост, агрессор ещё пытается запугать транспортников, – эта трасса стала дорогой смерти. А, значит, следует ожидать топливный кризис в южных регионах», – пишет экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

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Россия вслед за ударами по портам Большой Одессы уничтожает сухопутные маршруты, по которым грузы...

Бессарабия – ближайшая к Румынии часть Одесской области – после успешных ракетных ударов России превратилась в «остров» и уже не может обеспечивать экспорт и импорт Украины.

Об этом политтехнолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас этот регион превращается в остров. Это междуречье: с одной стороны Дунай, с другой – Днестр. Это ключевой для транзита и не самый лояльный для Киева «остров». С моей точки зрения, это может стратегически повлиять на ход все СВО, потому что румынский транзит крайне важен», – сказал Уралов.

По его словам, перенаправить экспортно-импортные потоки Украина может только через Молдову.

«Но в Молдавии свои особые настроения. Там никто не хочет втягивания в этот конфликт… И как обеспечивать этот транзит? Для того, чтобы пересекать Украину, все равно надо пересекать Днестр. Там все равно мосты. Единственное место, где можно спрятать транзит, это там, где начинаются Карпаты, Молдова граничит с Черновицкой областью. Но там сложный рельеф и горные дороги», – сказал Уралов.

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