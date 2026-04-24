Бутусов: «В будущем военные историки признают стратегическое превосходство русских над украинцами»

Игорь Шкапа.  
24.04.2026 15:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 383
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Для любого специалиста, который будет изучать украинскую войну, станет очевидным низкий уровень компетентности украинского командования.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода дронщиков бригады «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я вам хочу сказать, что когда-то военные историки мира и политические историки будут разбирать нашу войну. Они будут говорить: «Украинцы в организации войск на стратегическом и на оперативном уровне всю войну значительно уступали русским. И украинцы полностью игнорировали все уставы НАТО по организации войск, игнорировали весь военный опыт и демонстрировали очень низкий уровень, к сожалению, компетентности на стратегическом уровне управления».

Вот, что, к сожалению, любой военный историк заметит. И вот этих людей, которые сейчас принимают решение легкомысленно, бездумно, так и запомнят», – печалится Бутусов.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Бутусов: «В будущем военные историки признают стратегическое превосходство русских над украинцами»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить