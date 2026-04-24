«Это вам не Украина. Чеки дают даже в тайге»: киевский политтехнолог не верит в крах России

Игорь Шкапа.  
24.04.2026 20:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 502
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


Украина находится в крайне уязвимой ситуации – ей грозит дальнейшая потеря территорий.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Давайте называть вещи своими именами. Действительно, Украина уязвима. И любой, как говорится, чёрный лебедь может привести к дальнейшей фрагментации. По сути, Украина уже потеряла четверть территорий, это факт», – сказал эксперт.

Он считает, что со смутой может столкнуться и Россия, но не ранее чем через 10-15 лет, поскольку пока для этого «нет никаких экономических предпосылок», а российское правительство действует вполне адекватно.

«Мишустин работает вполне себе эффективно. Я помню, когда он ещё новое ведомство возглавлял. Как бы там ни было, в отличие от Украины, чеки в России выдают даже в тайге», – подчеркнул Золотарев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить