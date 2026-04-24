«Это вам не Украина. Чеки дают даже в тайге»: киевский политтехнолог не верит в крах России
Украина находится в крайне уязвимой ситуации – ей грозит дальнейшая потеря территорий.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Давайте называть вещи своими именами. Действительно, Украина уязвима. И любой, как говорится, чёрный лебедь может привести к дальнейшей фрагментации. По сути, Украина уже потеряла четверть территорий, это факт», – сказал эксперт.
Он считает, что со смутой может столкнуться и Россия, но не ранее чем через 10-15 лет, поскольку пока для этого «нет никаких экономических предпосылок», а российское правительство действует вполне адекватно.
«Мишустин работает вполне себе эффективно. Я помню, когда он ещё новое ведомство возглавлял. Как бы там ни было, в отличие от Украины, чеки в России выдают даже в тайге», – подчеркнул Золотарев.
