Фон дер Ляйен объявила о разработке европейской «5-й статьи» коллективной обороны – сколько минут отвели Прибалтике ещё не решено

Константин Серпилин.  
24.04.2026 23:50
  (Мск) , Никосия
Руководители Евросоюза начали активную работу по созданию договора о коллективной обороне без участия США, в котором будут чётко прописаны обязанности каждого государства.

Об этом на пресс-конференции в Никосии заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы своевременно и обоснованно начали обсуждение статьи о взаимной обороне. В договоре четко прописано, что другие государства-члены обязаны оказывать поддержку тому, кто в ней нуждается.

В договоре не указано, что именно происходит, когда и кто именно должен действовать, кто что делает. Именно над этим вопросом мы сегодня активно работаем вместе с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и комиссаром по вопросам обороны.

У нас есть очень хороший пример – механизм гражданской защиты ЕС, который существует уже 20 лет. Государства-члены точно знают, как его задействовать. Все знают свои обязанности. Запускается каскадный механизм. И он работает очень эффективно», – утверждала Урсула.

«Мы начали обсуждать еще один вопрос о том, какой период предшествует применению статьи о взаимной обороне. Этот период – серая зона гибридных атак, кибератак, дезинформации, манипуляций.

Это очень важный период, потому что он должен способствовать осознанию государствами-членами того, что ситуация развивается. И в лучшем случае это время, когда можно предотвратить эскалацию вооруженного конфликта и добиться деэскалации», – подытожила она.

