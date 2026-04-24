Украинский политолог: «Не исключаю переворот. Только это и остановит войну»

Только госпереворот или прямое вмешательство США могут заставить Украину прекратить войну.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Константин Бондаренко, покинувший Украину и переехавший в Австрию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украину нацеливают на то, чтобы она воевала ещё как минимум до конца этого года. А желательно, с точки зрения европейских государств, и следующий год, вплоть до 2028 года. Изменить что-то могут либо серьёзное поражение, которое будет нанесено Украине, но пока что этот сценарий не просматривается, либо же внутренний переворот в стране, называйте это чёрным лебедем. Вдруг завтра некий полковник или бригадный генерал выступит на едином марафоне по всем телеканалам с заявлением, что вся власть переходит в его руки… И такое может быть. Либо же прямое вмешательство тех же Соединённых Штатов, которые попросту приведут к замене одних игроков в Украине другими. То есть только эти факторы могут изменить ситуацию», – считает политолог.

По его мнению, если ни один из этих факторов не сработает, то «Украине придётся воевать ещё долго и долго», причем «под ложными лозунгами, под надуманной идеологией, под полностью сфабрикованным пропагандистами контекстом».