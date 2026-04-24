Украинский политолог: «Не исключаю переворот. Только это и остановит войну»

Игорь Шкапа.  
24.04.2026 18:15
  (Мск) , Киев
Только госпереворот или прямое вмешательство США могут заставить Украину прекратить войну.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Константин Бондаренко, покинувший Украину и переехавший в Австрию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украину нацеливают на то, чтобы она воевала ещё как минимум до конца этого года. А желательно, с точки зрения европейских государств, и следующий год, вплоть до 2028 года.

Изменить что-то могут либо серьёзное поражение, которое будет нанесено Украине, но пока что этот сценарий не просматривается, либо же внутренний переворот в стране, называйте это чёрным лебедем.

Вдруг завтра некий полковник или бригадный генерал выступит на едином марафоне по всем телеканалам с заявлением, что вся власть переходит в его руки… И такое может быть. Либо же прямое вмешательство тех же Соединённых Штатов, которые попросту приведут к замене одних игроков в Украине другими. То есть только эти факторы могут изменить ситуацию», – считает политолог.

По его мнению, если ни один из этих факторов не сработает, то «Украине придётся воевать ещё долго и долго», причем «под ложными лозунгами, под надуманной идеологией, под полностью сфабрикованным пропагандистами контекстом».

«Можно сказать, что то же самое справедливо и для России, но, извините, пожалуйста, уровень запаса прочности России несоизмеримо выше, чем у Украины. Поэтому я акцентирую внимание на Украине как более слабом участнике конфликта», – отметил Бондаренко.

Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

