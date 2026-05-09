В Донецке состоялся автопробег в честь Дня Великой Победы. Мероприятие организовал актив партии «Единая Россия» в ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По улицам столицы республики проехали автомобили, украшенные флагами и праздничной атрибутикой.

«Зеленский с Трампом должны понять. На Донбассе звучат гудки автопробега 9 мая. И никакая пропаганда не сделает из нас антигероев. Мы внуки-победители, именно мы. За свою землю мы сотрём любого, кто пришёл к нам сюда стереть нашу память, память наших героических предков», – сказал руководитель исполкома партии «Единой России» в ДНР Алексей Муратов.

Выступая на Митинге, Муратов напомнил, как в 2014 году после вооружённого переворота в Киеве жители Донбасса взяли в руки оружие и не дали переписать историю подвига дедов, а также навязать чуждых героев.