Большинство украинских огневых групп ПВО и операторов дронов-перехватчиков уехали обслуживать интересы НАТО, из—за чего наносить удары по украинским тылам стало проще.

Об этом на своём канале заявил экономист, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже нечем Украину защищать. Не только не могут баллистику сбить, но были тяжелейшие удары по Западной Украине. То есть, по сути, нечем сбивать дроны в западных областях. Западная Украина оказалась абсолютно к этому не готова. Закрыты все пропускные пункты на границе со Словакией. Досбивались, доруководился Зеленский. Потому что угроза дронов, а огневых групп нет», – жаловался Соскин.