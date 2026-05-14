Зеленский оставил всё украинское небо беззащитным – экс-советник Кучмы

Вадим Москаленко.  
14.05.2026 20:32
  (Мск) , Киев
Большинство украинских огневых групп ПВО и операторов дронов-перехватчиков уехали обслуживать интересы НАТО, из—за чего наносить удары по украинским тылам стало проще.

Об этом на своём канале заявил экономист, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже нечем Украину защищать. Не только не могут баллистику сбить, но были тяжелейшие удары по Западной Украине. То есть, по сути, нечем сбивать дроны в западных областях. Западная Украина оказалась абсолютно к этому не готова.

Закрыты все пропускные пункты на границе со Словакией. Досбивались, доруководился Зеленский. Потому что угроза дронов, а огневых групп нет», – жаловался Соскин.

«Все огневые группы уехали. Кто в Катар, кто в Саудовскую Аравию или Эмираты. Ковель разбомбили, а кто на Украине будет дроны сбивать?

Всех Зеленский отправил в Персидский залив, вместе с дронами-перехватчиками. Лучших дроноводов, технологов, всех отправил!

Теперь ещё отправил в Америку, в Германию, Польшу, Литву, Латвию. А вы, дорогие украинцы, Зеленскому до одного места», – подытожил он.

