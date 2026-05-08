«Чего стоит бояться – это тактической ядерки русских» – полковник СБУ

РФ может решить проблему преодоления линий обороны ВСУ путём применения тактического ядерного оружия.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«То, что Россия ударит ядерным оружием по каким-то нашим городам, в этом есть большие сомнения, однако мы исключать ничего не можем. Однако есть сомнения, потому что нет никакой логики даже с военной точки зрения и здравого смысла. …Но есть тактическое, которое используется непосредственно на поле боя. Это оружие было создано на основе опыта Второй мировой войны, когда были бешеные потери при прорывах линии обороны.

Поэтому было продумано, что для того, чтобы прорвать линию обороны, не надо использовать сотни тысяч солдат, берётся три-четыре ядерных заряда, которые выпускаются из обычных гаубиц и накрывают район обороны 10 на 10 км. И после этого ты можешь прорвать оборону», – рассказал Костенко.