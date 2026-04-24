Экс-премьер Гройсман призвал каждый украинский город готовиться к блэкауту
Украинские города должны готовиться к тотальному отключению света в следующую зиму.
Об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил бывший спикер Рады и экс-премьер Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас во время обстрелов должны быть вода, тепло, электроэнергия. Если у нас есть отключения вследствие бомбардировок, значит, у нас должна быть построена разветвленная, децентрализованная система, которая может адаптироваться после этих ударов», – заявил Гройсман.
При этом он призывает местные власти готовиться к худшему.
«Думаю, что в каждом городе, в каждой общине должен быть разработан сценарий на случай, если полный блекаут… Есть общины, я об этом знаю, которые очень большую работу в этом проделали. Но все ли это могут сделать, мне трудно сейчас оценить. Поэтому должен быть план», – призывает экс-премьер.
