Европейская Баба Яга против: впервые позиции России, Китая и США по Боснии совпали

Председатель Центра обновления международного права и адвокат узника Гааги Радована Караджича – Горан Петрониевич, отметил, что на недавней сессии Совбеза ООН по БиГ впервые позиции России, Китая и США оказались схожими.

Ведущие мировые державы признали незаконным назначение нынешнего Верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта и ненужность самого института западного надсмотрщика (OHR), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Петрониевич отметил, что выступление российской делегации было наиболее реалистичным. По его словам, представители России располагают достоверной информацией, которую они успешно представляют на Совбезе ООН, и китайская сторона полностью поддерживают российскую позицию.

При этом впервые США не стали отрицать эти доводы, напротив, в некоторых вопросах, например касающихся дальнейшего существования института Верховного представителя, оказались солидарны с Пекином и Москвой.

«Впервые, пожалуй, за последние 30 лет мы наблюдаем ситуацию, когда наши карты совпадают», – подчеркнул Петрониевич, отметив, что скорректированный подход великих держав по Боснии и Герцеговине позволит добиться реальной функциональности этой страны.

Адвокат также отметил, что представитель России в ООН Василий Небензя указал Совету Безопасности на нечеловеческие условия содержания под стражей первого президента Республики Сербской Радована Караджича и начштаба РС генерала Ратко Младича.

«Я надеюсь, что это приведет к лучшим результатам, и наши заключенные – эти старые и больные люди, будут освобождены, то есть им будет разрешено приезжать сюда на лечение до самой смерти, и их страдания уменьшатся», – рассказал Петрониевич телеканалу РТРС.

На самом деле не стоит обольщаться позицией нынешней администрации США, поскольку её позиции шатки и, скорее всего, республиканцев ждёт провал на предстоящих выборах в Конгресс.

При этом, отражающие интересы «Глубинного государства» Нового Мирового Порядка демократы, наряду с Европой традиционно проводят антисербскую политику, поддерживая бошняков, хорватов и албанцев на Балканах, как силы, не позволяющие постюгославскому пространству объединиться.