Казахстан превращается в среднеазиатского карателя ЕС и Израиля

В конце апреля ЕС впервые ввёл санкции против Киргизии за несоблюдение ограничений, наложенных на Россию. Эти карательные меры поддержал Израиль, а стал осуществлять на деле Казахстан, усиливая таможенный контроль и готовясь к организации блокады Бишкека.

Понятно, что «так называемый механизм противодействия обходу санкций» применён в отношении КР за несговорчивость и за развитие сотрудничества с Россией, Ираном и Китаем. Практически Брюссель показывает на этом примере, что будет с другими, кто ослушается приказов Запада.

Интересно, что во время встречи с раввинами в Казахстане в рамках официального визита 28 – 29 апреля президент Израиля Ицхак Герцог тоже обрушился на соседнюю Киргизию, обвинив её уже в поддержке Тегерана, что говорит о том, что такой двойной удар по Бишкеку был заранее скоординирован:

«Здесь нет ничего случайного, и иранцы, возможно, пытаются использовать Кыргызстан в качестве контрабандного маршрута, пытаясь получить материалы, которые мы пытаемся предотвратить. Нам нужно следить за этим, и я подниму этот вопрос в Иерусалиме».

В реальности, Тель-Авив мстит горной республике именно за то, что в ней постоянно проходят мероприятия ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, на которых присутствуют представители Ирана, а также потому, что она в отличие от РК продолжает совместную торговлю, поставляет продовольствие, гуманитарные грузы Ирану и отказалась от присоединения к «Соглашениям Авраама».

В ответ экс-глава МИД КР Алибек Джекшенкулов обвинил Израиль в лицемерии и в двойных стандартах:

«Нельзя верить руководителям той страны, которые лицемерно, открыто не признают факт наличия у неё ядерного оружия, но при этом не дают другим государствам развивать мирные программы ядерной энергетики. Возмутительно, что такие двуличные руководители страны вдруг обеспокоились нарушением санкций в Кыргызстане».

Такой ответ явно контрастирует с фактической поддержкой целей войны, развязанной коалицией Эпштейна, заявленной президентом соседнего Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на Анталийском дипломатическом форуме.

Интересно, что сразу же после решения Брюсселя о введении санкций и угроз со стороны Тель-Авива Астана взяла под козырёк и приступила к выполнению союзнического долга по отношению к Израилю и ЕС, вводя уже свои ограничения ужесточив досмотр товарных потоков на таможенных постах вдоль границ с Киргизией. Всё это объясняется Акордой как борьба с «серым импортом», но в реальности является недружественным шагом и подготовкой к организации широкомасштабной блокады, что уже было не раз за последние годы.

Надо сказать, что на всех пограничных пунктах РК стоит оборудование слежения, предоставленное уже почти два года назад USAID именно для предотвращения провоза товаров двойного назначения в РФ, но теперь оно применяется уже против Ирана, а вскоре обернётся и против Китая.

По сути, это очередное доказательство разрушения принципов свободной торговли в рамках ЕАЭС со стороны Астаны, которая становится рычагом или скорее нагайкой в руках Запада для борьбы с неугодными в регионе.

Более того, совместно Израиль и Евросоюз, который формально на словах осуждает Тель-Авив, приступили к стравливанию республик в Средней Азии, создавая искусственную дестабилизацию на их рубежах, расстраивая внутреннюю торговлю и останавливая транзитный трафик товаров. Пока это торговая война, но она может приобрести и более горячие формы.

Это уже бьёт по среднеазиатской сухопутной ветке стратегического маршрута Север – Юг, о чём мы уже неоднократно предупреждали, когда Астана по запросу Брюсселя и Тель-Авива уже фактически начинает блокировать сообщение Москвы с Тегераном и глобальным Югом.

Под угрозой оказались все транспортные потоки в регионе, что может привести к коллапсу, так как Казахстан фактически присоединяется к поясу изоляции России от её союзников в регионе и разрушает геостратегические мосты.