Мы недооценили русских, впереди – освобождение Новороссии, – британский офицер

Анатолий Лапин.  
12.08.2026 14:17
  (Мск) , Лондон
Просмотров: 1663
 
Дзен


Россия близка к стратегическому перелому в СВО. Как только ВСУ будут вытеснены из Донбасса, может начаться кампания по освобождению Одессы.

Об этом в эфире видеоблога Willy OAM заявил коммодор Королевского военно-морского флота в отставке Стив Джерми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Джерми отметил, что Запад ошибается, делая свои прогнозы о состоянии России:

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись в ходе войны на Украине, заключается в том, что политический нарратив был полон прогнозов: «русские не так уж хороши, они продвигаются всего на 2 км в день», но при этом «русские — наши главные враги, поэтому мы должны быть готовы к войне с ними к 2030 году».

То есть, и то, и другое не может быть правдой.

Ещё один распространённый аргумент, мол, «русские несут огромные потери». Но мы знаем, что они превосходят нас по количеству 155 мм снарядов, примерно в соотношении 10 к 4.

Получается, либо у украинцев снаряды с логарифмической шкалой, и каждый выпущенный ими снаряд наносит в 10 раз больше урона, либо что-то не так. Мне кажется, что на самом деле всё наоборот».

Джерми признаёт: причиной начала СВО стало расширение НАТО при полном игнорировании предостережений Москвы. Однако Кремль изначально не планировал длительные боевые действия:

«Усадить Украину за стол переговоров, а также дать понять НАТО и Западу, что, когда мы говорили о расширении, это была не пустая угроза».

Теперь же, полагает британец, если Киев не согласится с потерей Крыма и четырёх областей, Россия продолжит СВО:

«Они близки к тому, что я бы назвал стратегическим переломом. Им удалось очень успешно измотать живую силу и технику украинской армии, и теперь они могут решать, что делать дальше

Существует минимальный конечный результат — это четыре восточные области и Крым. Но есть и максимальный результат — это Новороссия, то есть, следующие западные области, а также Одесса».

English version :: Читать на английском Мы недооценили русских, впереди – освобождение Новороссии, – британский офицер

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора