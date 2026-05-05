России пора менять подходы к внешней политике – Фёдоров

Максим Столяров.  
05.05.2026 16:37
  (Мск) , Москва
США выдавливают российское присутствие из большинства постсоветских стран, потому что активно поддерживает местную прозападную оппозицию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Молдавия вышла из СНГ. Против нас работают очень активно и системно. Молдаване морально к нам очень близки, но их переформатируют. Там очень сильны левые настроения, ностальгия по Советскому Союзу, но с каждым годом становится все сложнее, потому что противник работает очень активно. Он бьет по всем направлениям – экономическим, дипломатическим, разведывательным, гуманитарным, культурным.

У них есть план. Например, в Ереване чуть ли не самое большое посольство США в Европе. И там люди не просто коньяк пьют армянский, а они там работают, к сожалению», – сказал Фёдоров.

«Я вижу, что у нас происходят какие-то структурные изменения в администрации президента по внешнему контуру и в Россотрудничестве. Наверное, наше политическое руководство понимает, что нас переигрывают во многом, и, соответственно, необходимо структурно меняться. Надо поддерживать политические силы внутри этих стран, оппозиционные даже, которые настроены пророссийски, чтобы они побеждали. Как это делают, например, американцы.

Тут ничего не надо нового придумывать, в свое время СССР так же действовал. И довольно эффективно, у нас полмира было просоветским. Была просто политическая цель. И надо не пилить бюджеты на каких-то культурных мероприятиях, а за каждым мероприятием видеть, что здесь необходимо продвигать политические цели.

Причем это касается в том числе и западных стран. Вот была первомайская демонстрация, там каждый десятый в майке СССР шел и с красным флагом. Это была огромная левая манифестация. Они традиционно настроены антивоенно, антизападно. Это фактор, который может дестабилизировать ситуацию на Западе», – подытожил эксперт.

