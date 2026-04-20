России пора войти в режим отморозка – военкор

Максим Столяров.  
20.04.2026 19:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 945
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина, Финляндия


Если Россия ударит конвенциональной ракетой по объектам в Прибалтике и пригрозит, что за дальнейшей поддержкой Украины последует уже ядерный удар, Евросоюз не рискнёт вмешиваться.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил военкор Олег Блохин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Когда наносились удары, дроны летели далеко не с Украины. Дроны летели с ЕС – Финляндии, Балтийских стран. И возникает вопрос, почему Россия все это терпит? Россия же далеко не терпила», – спросил ведущий.

«Это зависит от тех, кто принимает решение. Конечно, по-хорошему надо было с самого начала, еще с 22-го года, тем всем, кто вмешивается, давать по ушам. Но не делали этого.

Если бы показали, если бы увидели, что эти отмороженные могут и дать, как в свое время поступил Ким Чен Ын, когда Трамп только на него просто сказал, попробуй, посмотри, что будет. И Трамп тут же дал заднюю, хотя там для Америки никакой угрозы не было, но была угроза для союзников.

Поэтому тут надо было включить отморозка – и сделать. Но пытаемся в хороших играть. Раз позволяем, значит и будет такое», – отметил он.

«Там и в Каспийском море был нанесен удар по судну с зерном. Это ж не из Украины в Каспийское море этот бэк приплыл? Азербайджан солнечный. Но, тем не менее, не получает он по ушам.

Поэтому, как говорится, жираф большой, ему видней, хочет терпеть. Я ж не могу советовать. Ну, я бы дал по ушам. И пригрозил бы ядерным оружием. Я думаю, дальше бы ничего не было. Орали бы, кричали бы, что абсолютное зло, монстры… И все. Дальше ничего бы не было.

Потому что это никому не надо. Все же понимают последствия, что Европа там точно не будет победителем. И поэтому Европа первая бы начала успокаивать этих балтийских тигров.

Поэтому, ну, что-то надо с этим делать. Надо уже давать по ушам. Просто вначале ударить чем-то без боеприпаса и сказать, что следующий будет уже с зарядом», – подытожил военкор.

Метки: ,

English version :: Читать на английском России пора войти в режим отморозка – военкор

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить