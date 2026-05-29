России придется ударить по Европе, – американский профессор
На Западе следует со всей серьёзностью отнестись к предостережениям о возможности ядерного удара России, которые озвучивает близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов.
У Москвы, похоже, не останется иного выхода, чтобы образумить спонсоров ВСУ. Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в эфире видеоблога DeepDive, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Проблема в том, что на Западе большинство людей не воспринимают всерьёз российские угрозы. Они думают – и люди на Западе, и украинцы, – что можно и дальше тыкать русских носом в их ошибки.
А когда русские говорят, что предпримут решительные действия, можно просто отмахнуться от них: «Они этого не сделают. Они не делали этого раньше, не сделают этого и сейчас. Так что давайте и дальше»…
И Караганов говорит, что именно это и происходит… «Они не уважают тот факт, что мы – ядерная держава. Они не уважают тот факт, что мы живём в ядерный век. Они не думают, что мы применим ядерное оружие. И мы подошли к тому моменту, когда, возможно, нам придётся применить ядерное оружие против них, но в очень ограниченных масштабах».
Просто чтобы дать предельно ясный сигнал о том, что, во-первых, мы живём в ядерном мире и, во-вторых, мы абсолютно серьёзно настроены положить конец нападениям Украины на территорию России, которым содействуют и потворствуют европейские государства, такие как Великобритания, и даже США.
Я считаю, что если Россия всерьёз намерена восстановить сдерживание, а речь идёт о том, чтобы удержать европейцев от помощи Украине в нападении на матушку-Россию, то им придётся атаковать цели на территории Европы, вероятно, в странах Балтии.
Я думаю, им придётся это сделать. России придётся пойти на крайние меры с европейцами», – заявил Миршаймер.
English version :: Читать на английском
