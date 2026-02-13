Российский полковник: Тошнит от слова «сделка». Может быть только победа или поражение в СВО

Анатолий Лапин.  
13.02.2026 14:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1601
 
Дзен, Сюжет дня


Постоянные вбросы о готовящейся сделке по Украине с Западом деморализующее действуют на российскую армию.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Анатолий Матвийук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Постоянные вбросы о готовящейся сделке по Украине с Западом деморализующее действуют на российскую армию....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Есть влиятельные силы, которым не хочется проведения СВО, и они делают всё для того, чтобы сломать наши планы, вернуться к «прежней жизни». Самое страшное для армии, для того солдата, который сегодня сидит в окопе, или офицера, –  слушает какие-то новости из Абу-Даби, из Москвы, и не может понять, что происходит.

Это подрывает моральный настрой армии, если власть начинает колебаться и принимать решения, непонятные армии. Самое страшное положение армии, которая выходит на поле боя, не имеет чётких ориентиров, которые должны определять власти.

Вот этих ориентиров сегодня наша армия не имеет. Ей приказано только одно – взять вон ту высотку, взять вот тот городок, и так далее.

Но армия сегодня, к великому сожалению, крутит головой и спрашивает: «А что там на переговорах?»… Самое страшное —моральное разоружение. А оно, к сожалению, наблюдается», – заявил Матвийчук.

С ним согласился полковник в отставке Виктор Баранец:

«Меня тошнит от слова «сделка». Ну не может быть в военном деле сделки. В военном деле может быть или поражение, или победа. И мы должны быть ориентированы на победу, декларировать победу и направлять все свои усилия на победу».

English version :: Читать на английском Российский полковник: Тошнит от слова «сделка». Может быть только победа или поражение в СВО

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить