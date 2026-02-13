Постоянные вбросы о готовящейся сделке по Украине с Западом деморализующее действуют на российскую армию.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Анатолий Матвийук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть влиятельные силы, которым не хочется проведения СВО, и они делают всё для того, чтобы сломать наши планы, вернуться к «прежней жизни». Самое страшное для армии, для того солдата, который сегодня сидит в окопе, или офицера, – слушает какие-то новости из Абу-Даби, из Москвы, и не может понять, что происходит.

Это подрывает моральный настрой армии, если власть начинает колебаться и принимать решения, непонятные армии. Самое страшное положение армии, которая выходит на поле боя, не имеет чётких ориентиров, которые должны определять власти.

Вот этих ориентиров сегодня наша армия не имеет. Ей приказано только одно – взять вон ту высотку, взять вот тот городок, и так далее.

Но армия сегодня, к великому сожалению, крутит головой и спрашивает: «А что там на переговорах?»… Самое страшное —моральное разоружение. А оно, к сожалению, наблюдается», – заявил Матвийчук.