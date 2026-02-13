Рютте сказал США больше не жаловаться

Елена Острякова.  
13.02.2026 14:21
  (Мск) , Москва
В мышлении Европы произошел «ошеломляющий сдвиг» – теперь элиты ЕС готовы тратить всё больше и больше средств на нейтрализацию «российской угрозы» и рост расходов НАТО.

Об этом  генсек НАТО Марк Рютте заявил сегодня на пресс-конференции в Мюнхене, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас были годы и десятилетия жалоб со стороны США на то, что в Европе мы недостаточно тратим на оборону. Это изменилось на саммите в Гааге. Сдвиг в мышлении заключается в том, что вчера в зале все мы чувствовали, что Европа делает шаг вперед и играет более ведущую роль в НАТО и больше заботится о своей обороне. Это ошеломляющее изменение, и это сделает НАТО сильнее», – сказал Рютте.

Он поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за поддержку бандеровской Украины.

