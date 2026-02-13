«Трансатлантистка» фон дер Ляйен, помахивая хвостом, подложла свинью Трампу

Елена Острякова.  
13.02.2026 14:08
  (Мск) , Москва
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лицемерно выразила радость по поводу присутствия американцев на открывшейся конференции по безопасности в Мюнхене.

 «Я очень рада, что у нас на трансатлантическом форуме снова будут наши американские друзья. Потому что я тоже убежденная трансатлантистка. Для меня этот союз очень важен», – сказала она на пресс-конференции.

Она вроде как покорно согласились с требованиями президента США Дональда Трампа.

«Мы слышим уже много лет, что Европа должна больше делать для обороны. И это правильно. Европа должна стать более независимой и сделать больше для своей обороны. Сильная Европа означает сильное НАТО», – сказала еврочиновница.

Но если Трамп рассчитывал, что ЕС будет закупать оружие в США, то тут фон дер Ляйен его разочаровала, заявив что 65% из 800 млрд евро, выделенных на оборону, будут потрачены «в Украине и Европе».

«Эти миллиарды для обороны предназначены для создания рабочих мест, для стимулирования инноваций и развития. Поэтому они должны быть направлены в нашу европейскую оборонную промышленность в Баварии. Тогда это окупаемость инвестиций, которая нужна нам», – сказала фон дер Ляйен.

