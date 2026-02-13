Украинские СМИ без особого энтузиазма комментируют открывающуюся сегодня в Мюнхене конференцию по безопасности, куда отправляется и диктатор Зеленский.

Важно не повторять недавнюю ошибку форума в Давосе, где Зеленский допустил жесткие выпады в адрес Европы, предостерегает порошенковский политолог Евгений Магда.

«Мы имеем моральное право апеллировать к нашим партнерам. Но если мы будем это делать всегда в жесткой тональности, то им будет сложно найти общий язык. Как говорят, легко перенести зубную боль, когда зубы болят не у тебя. Мы должны им показать, что если у нас сегодня болят зубы, то завтра у них будет отваливаться голова», – заявил Магда в интервью РБК-Украина.

Издание указывает: в отличие от противостояния времен Холодной войны сегодня нет «ни четких блоков, ни единства внутри демократического сообщества».

В статье подчеркивается, что логику сверхдержав подхватывают другие страны, в итоге в каждом регионе появляются собственные «хищники» меньшего масштаба, среди которых называются Турция, Саудовская Аравия, Индия.