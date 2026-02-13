Россия, несмотря на санкции, производит очень эффективные средства радиоэлектронной борьбы. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью «Левому берегу» заявил командир бригады Нацгвардии Украины «Хартия» полковник Игорь Оболенский.

«Что касается поля боя, они качественно преобладают в радиоэлектронной разведке и РЭБе. Очень качественно. Плюс малое небо – это радары малой дальности. Их просто очень много. Они их производят. У них есть компоненты, опять же санкции, дай Бог, чтобы их прижимали. Но очень качественно они производят. Плюс дроны FPV и взрывчатки у них, сколько хочешь. Они быстро масштабируют эти производства, быстро их поставляют к конечным потребителям», – сказал комбриг.

По его словам, ВСУ преобладают в наземных роботизированных комплексах и имитационных средствах.

Полковник рассказал, что у ВСУ есть некий дефицитный радар, за которым регулярно охотятся русские. Поэтому украинцы на один такой радар выставляют пять имитационных.