Укро-комбриг: Пытаемся обхитрить русских при помощи 3D-принтеров
Россия, несмотря на санкции, производит очень эффективные средства радиоэлектронной борьбы. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью «Левому берегу» заявил командир бригады Нацгвардии Украины «Хартия» полковник Игорь Оболенский.
«Что касается поля боя, они качественно преобладают в радиоэлектронной разведке и РЭБе. Очень качественно. Плюс малое небо – это радары малой дальности. Их просто очень много. Они их производят. У них есть компоненты, опять же санкции, дай Бог, чтобы их прижимали. Но очень качественно они производят. Плюс дроны FPV и взрывчатки у них, сколько хочешь. Они быстро масштабируют эти производства, быстро их поставляют к конечным потребителям», – сказал комбриг.
По его словам, ВСУ преобладают в наземных роботизированных комплексах и имитационных средствах.
Полковник рассказал, что у ВСУ есть некий дефицитный радар, за которым регулярно охотятся русские. Поэтому украинцы на один такой радар выставляют пять имитационных.
«Они печатаются на 3D один в один. Даже определенные ее средства производятся, чтобы шло излучение. Противник засекает, наносит удар. У нас уже есть подборка видео, где противник штук 20-30 радаров и определенных средств делает, у себя отчет показывает. Но мы сидим, говорим: «Хорошо, спасибо». Поэтому мы начинаем быть хитрее», – похвастался Оболенский.
