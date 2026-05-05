Урсула рассказала, за сколько сребреников купили Армению

Евросоюз вложит десятки миллиардов в превращение Армении в логистический хаб, но взамен фактически возьмёт контроль над информационной повесткой в стране.

Об этом на пресс-конференции в Ереване заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы подписали соглашение о партнерстве в области транспортной инфраструктуры. Оно выводит наше сотрудничество на новый уровень амбициозных целей. У Армении уникальное положение. Ваша страна находится на пересечении путей, и у инициативы есть потенциал связать Европу с Закавказьем и Центральной Азией. И превратить Армению в ключевой транспортный узел.

Мы готовы работать над восстановлением пограничных переходов. Будем поддерживать интеграцию Армении в ключевые транспортные сети, например, в Транскаспийский коридор. Этот маршрут имеет стратегическое значение и для Европы. Второй столп – это энергетика. Стремительное развитие солнечной энергетики в Армении впечатляет. Мы поддерживаем проекты, направленные на повышение вашей энергетической независимости. На эти цели уже выделено 25 миллионов евро», – сказала фон дер Ляйен.