Урсула рассказала, за сколько сребреников купили Армению
Евросоюз вложит десятки миллиардов в превращение Армении в логистический хаб, но взамен фактически возьмёт контроль над информационной повесткой в стране.
Об этом на пресс-конференции в Ереване заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы подписали соглашение о партнерстве в области транспортной инфраструктуры. Оно выводит наше сотрудничество на новый уровень амбициозных целей. У Армении уникальное положение. Ваша страна находится на пересечении путей, и у инициативы есть потенциал связать Европу с Закавказьем и Центральной Азией. И превратить Армению в ключевой транспортный узел.
Мы готовы работать над восстановлением пограничных переходов. Будем поддерживать интеграцию Армении в ключевые транспортные сети, например, в Транскаспийский коридор. Этот маршрут имеет стратегическое значение и для Европы. Второй столп – это энергетика. Стремительное развитие солнечной энергетики в Армении впечатляет. Мы поддерживаем проекты, направленные на повышение вашей энергетической независимости. На эти цели уже выделено 25 миллионов евро», – сказала фон дер Ляйен.
«Также мы укрепление сотрудничества в области безопасности. В рамках Европейского фонда мира мы оказываем поддержку Вооруженным силам Армении. Но Армении также необходимо противостоять манипулированию информацией из-за рубежа, гибридным угрозам и вмешательству. Наша новая миссия «Партнерство с ЕС» поможет вам противостоять этим гибридным угрозам и дезинформации.
Либерализация визового режима – это приоритетная задача. Ведь мы все знаем, что это ключевой способ сближения наших народов. Мы рассчитываем, что удастся привлечь инвестиции на сумму в 2,5 миллиарда евро. Мы поддерживаем армянский бизнес, помогаем ему развиваться, внедрять инновации и выходить на новые рынки», – добавила она.
English version :: Читать на английском
