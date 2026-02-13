В Киеве готовят почётную встречу дисквалифицированного на Олимпиаде спортсмена-бандеровца
Спортсмен-неудачник Владислав Гераскевич, дисквалифицированный на Олимпиаде за попытку бандеровской акции, будет встречен в Киеве как почётный герой.
Об этом на заседании Верховной рады заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Нужно поддержать всем парламентом и правительством нашего спортсмена Гераскевича, и его принципиальную позицию. Он показал миру, что пока МОК нейтрален, на фронте каждый день гибнут наши защитники.
К сожалению, сотни украинских атлетов больше никогда не смогут принять участие в соревнованиях. Дисквалификация – это бюрократическое и неприемлемое поведение, с учётом того, в каких тяжёлых условиях находится наша страна.
После возвращения, мы будем рады видеть Владислава в зале Верховной рады», – сказал Стефанчук.
Парламентарии и присутствующее в зале правительство аплодировало на эти слова стоя.
Затем депутат Александр Юрченко потребовал наказания для олимпийского комитета.
«Мы стали свидетелями позорного поведения МОК. Мы собрали более ста подписей депутатов для осуждения МОК на международном уровне.
Скажите, какие могут быть правовые последствия для МОК за дисквалификацию украинского спортсмена, и как министерство планирует бороться против участия российских и белорусских фашистов в международных соревнованиях?» – негодовал депутат.
Замминистра спорта Украины пообещал:
«Мы постоянно работаем над этим вопросом, отслеживаем участие российских и белорусских спортсменов, вместе с МИД готовим официальные протесты.
Сейчас в Милане как раз началась сессия Спортивного суда, который рассматривает протест, поданный нашей командой и лично Владиславом. Министерство будет задействовать все имеющиеся у нас механизмы, чтобы оспорить недопуск спортсмена к соревнованиям. В случае принятия судом неприемлемого решения – будем подавать апелляцию».
English version :: Читать на английском В Киеве готовят почётную встречу дисквалифицированного на Олимпиаде спортсмена-бандеровца
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: