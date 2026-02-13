Спортсмен-неудачник Владислав Гераскевич, дисквалифицированный на Олимпиаде за попытку бандеровской акции, будет встречен в Киеве как почётный герой.

Об этом на заседании Верховной рады заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно поддержать всем парламентом и правительством нашего спортсмена Гераскевича, и его принципиальную позицию. Он показал миру, что пока МОК нейтрален, на фронте каждый день гибнут наши защитники.

К сожалению, сотни украинских атлетов больше никогда не смогут принять участие в соревнованиях. Дисквалификация – это бюрократическое и неприемлемое поведение, с учётом того, в каких тяжёлых условиях находится наша страна.

После возвращения, мы будем рады видеть Владислава в зале Верховной рады», – сказал Стефанчук.