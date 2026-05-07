ВС РФ взяли под огневой контроль трассу, ведущую на Киев

Российская армия активизировала бои на Запорожском направлении, снизив темпы движения вдоль Днепра в пользу блокады гарнизона ВСУ в районе Орехова. Здесь же идет важная трасса Н-08, ведущая вплоть до Киева, которая сейчас уже находится под огневым воздействием ВС РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если посмотреть на карту, это не сильно впечатляющие темпы наступления, но оно продолжается. На минувшей неделе как-то внезапно Ореховское направление, например, ожило и начало попадать в сводки и Министерства обороны, и тех, кто следит за ситуацией. Там командование 58-й армией, похоже, перенесло акцент с продольного движения вдоль Днепра на охват Орехово, и одновременно, группировка войск «Восток» продолжает продвижение западнее Гуляйполя. Для ВСУ это означает удушение их тылов. Ключевая нитка снабжения, на которой держится Ореховский гарнизон, это трасса Н-08. Это трасса, которая идёт от Мариуполя, через наши Пологи на Запорожье, дальше на Днепр и дальше на Борисполь, то есть до самого Киева. И северо-западнее этой трассы наши подразделения уже работают в районе Запасного. Кто понимает в географии, до этой трассы нам примерно восемь километров сейчас, а это вполне рабочая дистанция и для FPV дронов и для артиллерии, плюс с юга районы, которые примыкают к Малой Токмачке, к Новой Даниловке, тоже под постоянным нашим огневым контролем», – заявил Коц.