«За год эволюционируют – и будет у русских свой «Старлинк» – террорист «Мадьяр»

Вадим Москаленко.  
14.05.2026 20:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 402
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Интернет, Космос, Общество, Политика, Россия, Связь, Спецоперация, Украина


Русские усиленно работают над аналогом спутниковой связи «Старлинк», и в течение года смогут стопроцентно обеспечить альтернативу на всех полосах фронта.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди (признан в РФ террористом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские усиленно работают над аналогом спутниковой связи «Старлинк», и в течение года смогут стопроцентно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Старлинк» у них ограничили, но они имеют свою собственную систему спутников, и они уже имеют прототипы аналогов этого усиления сигнала, типа «Старлинка». Да, они непутёвые, они там легко обнаруживаемы, они больших размеров. Так другое – вопрос времени.

Они за год эволюционируют – и будут собственную альтернативную сеть иметь стопроцентно на всех полосах фронта. Используя все те же старые методы Wi-Fi-мостов и используя чуть ли не открытые радиоканалы.

Мы не успеваем дешифровать миллиард тех перехватов, то есть спам от информации важной отогнать, идентифицировать и использовать», – сказал «Мадьяр».

Читайте также: «Есть нюансы. Пасём задних». Подполковник Марочко о замене «Старлинка» в отчётах и наяву.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «За год эволюционируют – и будет у русских свой «Старлинк» – террорист «Мадьяр»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить