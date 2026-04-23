Адмирал НАТО – украинцам: «Сначала победите в войне – потом будет вам членство»

Намеченный в 2024 году на саммите в Вашингтоне курс Украины в НАТО никуда не исчез – всего лишь надо победить Россию и добиться единогласия участников альянса.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ещё в Вашингтоне в 2024 году, это остаётся в силе, обещание было сделано, но надо выиграть войну. И путь к членству в НАТО был утверждён. Это шаг, который надо сделать, это обычная процедура. Необходимо единогласие, конечно, среди членов НАТО, и мы можем ожидать, что в будущем так и будет», – наобещал Драгоне.

Читайте также: «Прибегут и попросят вступить в НАТО» – укро-дипломат о европейцах.