Смертельный бильярд: Украинцы продали полякам радиоактивные дубы из Чернобыля

Вадим Москаленко.  
02.06.2026 19:54
  (Мск) , Киев
Благодаря беспробудной украинской коррупции – у Польши, которая даже не обладает атомной энергетикой, теперь есть радиоактивные отходы.

Об этом в эфире видеоблога «MayiakUA» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Чернобыльской зоне росли дубы столетние, может больше. В своё время, когда занимались инвентаризацией экологических вещей, которые пострадали от радиации, но всё равно вытягивают как деревья, каждое дерево было пронумеровано, прочиповано, пломбы, печати.

И в один прекрасный момент, говорят, дубы уехали, ушли. Оказывается, там один руководитель, он на СИЗО недавно был, выпилил дубы и отвёз их в Польшу для изготовления бильярдных столов», – рассказал он.

«Я не знаю, как он провёз, но в Польше их, естественно, измеряли, ужаснулись, они сейчас там хранятся как радиоактивные отходы. Чтобы вы понимали, у Польши же нет атомной энергетики, а радиоотходы появились. Абсолютно сумасшедшая ситуация, выявили это всё, поляки позвонили – «заберите, и вообще, что это было».

Начали раскручивать, нашли, поймали, в СИЗО посадили, заплатил за него один богатенький народный депутат залог, вышел. Трубку не берёт, а тот бегает, кричит – деньги верни. Это кинокомедия, но плакать же хочется», – рассказал Мосийчук.

