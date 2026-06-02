На Украине не оценили вооруженного предательства неовласовца Пономарева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беглый экс-депутат Госдумы РФ, экстремист и террорист Илья Пономарев сосредоточил все свои силы на подготовке вооруженного свержения власти в России.

Об этом он заявил в интервью эмигрантскому ютуб-каналу «Новый век демократии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я считаю, что единственный способ борьбы за власть сейчас – это вооруженная борьба в составе украинской армии или в партизанском сопротивлении. Другой борьбы за власть на данный момент в РФ не существует. Я не в очень публичном режиме делаю все от меня зависящее, чтобы помочь силовому режиму сопротивления, чтобы помочь Украине победить на этой войне, потому что это самый эффективный способ свергнуть действующую власть, но не единственный», – сказал Пономарев.

Он сообщил, что сейчас находится в Вашингтоне, где работает «по военной тематике».

«Ситуация может измениться. Путин вечен как явление, но не вечен в личном качестве. Он живой человек. Завтра он может заболеть и умереть. Кирпич на голову упадет. К власти может прийти условный Мишустин или вообще какой-нибудь Медведев, при котором ситуация не удержится так, как ее удерживает Путин. Возникнет окно возможностей. Его, возможно, по-другому нужно будет использовать, чем то, что мы видим сейчас. Но в моменте в международном плане я ощущаю себя единственным человеком, который занимается задачей легитимации силового сопротивления», – вещал госизменник.

Он посетовал на то, что его инициативы не поддерживают даже на Украине.