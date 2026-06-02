Главарь Зе-офиса хвалится ударами по России и ждёт эмиссаров Трампа в надежде на остановку СВО до наступления холодов

02.06.2026 12:53
Просмотров: 406
 
Участившиеся террористические удары ВСУ по России приводят к деморализации российского населения, похвалился главарь Зе-офиса Кирилл Буданов (признан террористом в РФ, но является участником переговоров).

«Их интенсивность сейчас значительно возросла, и для них это реально проблема, потому что общество не было морально готово к тому, что могут массово залетать дроны, где-то ракеты. Для них это шок и у них полное непонимание и неготовность общества воспринимать это. То есть это то, в что они верили, никогда не может быть, потому что они очень сильны, очень мощны, и все их боятся. А, оказывается, по-другому», – сказал Буданов на форуме в Киеве.

Он сообщил, что, несмотря на участившиеся обмены ударами, стороны продолжают переговоры.

«Что касается переговорного процесса, я никогда не говорил, что мы в тупике. Определенные процессы продолжаются, скажем так, не совсем публично.

Второе, мы ждем, это официально подтверждено президентом было несколько дней назад, в ближайшее время визит американской делегации. Они подтвердили то, что они планируют прибыть в ближайшее время в Киев и в Москву», – заявил Буданов.

Он подтвердил, что диктатор Зеленский ставит задачу прекращения боевых действий до наступления холодов (очевидно, в Киеве есть, чего опасаться на фоне уже существующих разрушений).

«Это поручение президента – как можно быстрее попытаться остановить эту войну. Я подтверждаю, это его старания как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия».

Интересно, что, в отличие от былых времен, теперь укро-верхушка не тиражирует тезис о «заканчивающихся ракетах» у России.

«Это обычные «Искандеры», это комплекс С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования. И, к сожалению, беспилотные летательные аппараты. Чем-то я вас не удивлю, этого вооружения достаточно в РФ, абсолютно достаточно», – заявил Буданов.

Тем временем, российский полковник в отставке Аслан Нахушев сообщает об ужесточении позиции Кремля.

«Теперь требует в качестве обязательного условия для Киева вывести ВСУ со всех новых российских территорий в их административных границах. В Анкоридже такие изменения параметров оговаривались, если предложенный американцами компромисс (вывод войск Киева только с территории ЛДНР) не будет реализован в течении 6 месяцев по не зависящим от сторон причинам.  С тех прошло 9,5 месяцев», – напомнил Нахушев.

