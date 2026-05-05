Физически сильные мужики закончились (впрочем, и не начинались) — людоловы гребут однозначных смертников: священников, актеров и… срочных больных со «скорой».

То, что могилизация священников — явление массовое, мы неоднократно писали. И только в нацистской медиасфере об этом молчок — они же Московского патриархата.

Однако в Одессе скандал все-таки случился, потому что женой бусифицированного иерея оказалась военная волонтерка (иные права голоса не имеют).

Она рассказала, что супруга выкрали, издевались и даже глушили шумовыми гранатами, так как он заявил, что не возьмет в руки оружие:

«ТЦК его забрали, забрали телефон, шесть дней мы не знали, где он, мы его искали. Они устроили мужу обыск — у него пропали девять тысяч гривен. В части большая антисанитария, в туалет сходить нельзя, парни ходят в бутылку. Мы приехали с адвокатом, к нам вышел замкомандира части. Когда адвокат спросил «Зачем вам священник?», замкомандира ответил: «Поверьте, мы и не таких ломали». Его одели в военную форму, но он оружие не возьмет в руки. Мой муж готов свидетельствовать о том, что там делается. Идет очень сильное моральное давление, его постоянно пугают тем, что отправят в «Скалу» (штурмовой полк смертников)».

На беспредел тэцэкашников пожаловался и популярный в Одессе актер Русского драматического театра (с 22-го года просто драматического) Вадим Анохин. Несмотря на наличие брони, людоловы поиздевались над ним и сломали руку накануне премьеры.

«Я избит сотрудниками ТЦК. Полиция не приехала. «Скорая» не приезжала, несмотря на то, что человек полз по улице с болевым шоком. «Скорая» опять не приезжала, потому что воздушная тревога… Я не хочу говорить, что я не сыграю спектакль «Деревья умирают стоя» 10 мая, потому что я хочу сыграть этот спектакль», — с такими словами Анохин обратился к зрителям, показав загипсованную руку.

Складывается впечатление, что актер пребывает в каком-то своем мире… иные-то и вовсе не выживают. Не доезжая до учебки (говорят, что это звено уже пропускают, сразу отправляя «мясо» на фронт).

Но вот про «скорые» — которые действительно не работают во время тревог — тут уже интересно, тут ноу-хау.

Так, одесситка рассказала в Сети, что вызвала неотложку мужу. Врачей она ждала, поглядывая на видео с установленной на лестничной клетке камеры. Бригада приехала, позвонила в дверь, а прибывшие с ней тэцэкашники присели на корточки, чтобы их не было видно в глазок…

То есть это — инфаркт, инсульт, кома — и все равно на ноль?

Знаете, вот есть новая этика, а есть какой-то изощренный новый фашизм. Бессмысленный и беспощадный. Украинский. Надо бы это — под эгиду ЮНЕСКО его, как наследие. Только неясно — материальное или нематериальное.