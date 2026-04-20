Иран не верит Трампу, помня о Каддафи и Хусейне – военкор объяснил, кто сдастся первым

Иранское руководство понимает, что любые уступки США и их союзникам в дальнейшем обернутся предательством и ликвидацией режима аятолл.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил ближневосточный военкор Олег Блохин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп говорит, что переговоры идут, иранцы говорят, что переговоры не идут. Иранцы, судя по новостям, борзеют, и Трамп сейчас должен что-то предпринять. Почему-то Иран все равно пытается дальше спровоцировать Трампа на какой-то сильнейший удар», – попросил прокомментировать ведущий.

«Иран помнит, что последовало за уступками, которые делал Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи. Они прекрасно понимают, что будет с ними.

То, что там выбили руководство – у них тут же большая скамейка запасных, им на смену пришли другие. Там единственное, что ощутимо – это гибель ученых. Ученого ты просто так не заменишь. С руководством там проблем нет.

То есть убили одного, на его место становится другой. В этом проблем у них нет. У них может быть проблема в замене ученых, потому что ученого надо подготовить.

То, что они говорят, что переговоров нет – я бы в данном случае верил больше им, чем Трампу. Потому что сколько раз уже Трамп соврал, там уже со счета можно сбиться», – сказал Блохин.