Иран не верит Трампу, помня о Каддафи и Хусейне – военкор объяснил, кто сдастся первым
Иранское руководство понимает, что любые уступки США и их союзникам в дальнейшем обернутся предательством и ликвидацией режима аятолл.
Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил ближневосточный военкор Олег Блохин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп говорит, что переговоры идут, иранцы говорят, что переговоры не идут. Иранцы, судя по новостям, борзеют, и Трамп сейчас должен что-то предпринять. Почему-то Иран все равно пытается дальше спровоцировать Трампа на какой-то сильнейший удар», – попросил прокомментировать ведущий.
«Иран помнит, что последовало за уступками, которые делал Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи. Они прекрасно понимают, что будет с ними.
То, что там выбили руководство – у них тут же большая скамейка запасных, им на смену пришли другие. Там единственное, что ощутимо – это гибель ученых. Ученого ты просто так не заменишь. С руководством там проблем нет.
То есть убили одного, на его место становится другой. В этом проблем у них нет. У них может быть проблема в замене ученых, потому что ученого надо подготовить.
То, что они говорят, что переговоров нет – я бы в данном случае верил больше им, чем Трампу. Потому что сколько раз уже Трамп соврал, там уже со счета можно сбиться», – сказал Блохин.
«Иран не хочет уступать многие позиции, потому что понимают, что если начнут уступать, их дальше задавят.
Вот если бы у США не было шлейфа в прошлом, когда им кто-то уступал, а они потом этот режим не равняли с землей – может быть, Иран бы и пошел на какие-то уступки. Но они прекрасно понимают, чем эти уступки для них чреваты.
Ну, я думаю, в любом случае, кто-то первый все равно сдастся, у кого запаса прочности будет меньше. Либо Трамп заимеет проблемы дома, либо у Ирана начнутся внутри проблемы. Первый сдастся тот, кто не выдержит внутренних проблем», – добавил военкор.
