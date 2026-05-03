Опять заграждения, опять СБУ, полицаи с собаками, автозаки и нацгвардия. Опять обыски, проверка документов и телефонов. Унизительное рытье в сумках и карманах. Так одесситы несли цветы к Дому профсоюзов в 12-ю годовщину массового сожжения людей, не желающих жить в бандеровском концлагере.

Цветы все равно вытопчут — ночью, в комендантский час, когда рыщет только гестапо.

Так поминали 48 погибших (застреленных, казненных, сожженных, добитых) одесситов, участников Русской весны и стихийного движения «Куликово поле».

А в это время нацисты поминали двух других нацистов — сотника «Правого сектора» и активиста Евромайдана. Одного застрелили, второй издох после групповой драки. И на этой «собачьей свадьбе» не было ни зековозок, ни полицаев (ни ТЦК). Участников — полторы калеки.

При этом ни одно укро-СМИ не сделало на этом акцента, а заголовок у всех был под копирку: «2 мая — день победы над рашизмом» (секта Ганула требует закрепить на государственном уровне).

В комментариях под репортажами радостно бушевали нацисты, сетуя, что «мало сожгли» и предлагая «каждый год повторять 2 мая», а Музычко возмущался — мол, почему никто не написал, что почтить память «побратымов» пришли исключительно участники его организации «Робимо вам нерви»?!. И правда странно, что целый «день победы» празднуют только его прыщавые студенты.

Хайпанула и одиозная матушка Серафима, выставив свое фото в молитвенном коленопреклонении:

«Молимся о жертвах одесской трагедии 2 мая 2014 года. Дай Бог, чтобы подобных беспорядков ни в Одессе, ни где-нибудь внутри Украины никогда не было!».

Напомню, что «трагедией» нацисты и их прихвостни называют смерть тех двоих утырков, имена которых одесситы даже не могут запомнить. Но никак не заживо сожженных.

Символично, что сегодня, прямо напротив Куликова поля, нацисты также отправляли людей на смерть — раскидывали и избивали женщин, не дающих везти на ноль бусификатор с их мужьями. Не могут успокоиться, попробовав крови 12 лет назад.

И нет пока у этого Ада дна.

Есть только память. И чувство — «наши мертвые нас не оставят в беде — наши павшие как часовые». Они — Там. А мы будем мстить за них здесь.