Киевский политтехнолог: Гуляет слушок – Трамп пообещал убрать Зеленского
США сделают ещё одну попытку усадить Киев за стол переговоров, после чего американцы махнут на Украину рукой и перекроют военную помощь.
Об этом на канале «Liberty UA» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«В российской политтусовке гуляет такой слушок, дескать Трамп пообещал Путину убрать Зеленского. А что за этим стоит – политический переворот или нечто другое, мы можем только догадываться, но слух гуляет. … Ясно другое – то, что да, американцы будут делать ещё один подход. И если у них опять ничего не получится, тогда надо ждать каких-то активных действий с их стороны. …
Есть ещё другой вариант, который часть экспертов из Госдепа советуют. Просто махнуть рукой, блокировать поставки оружия, блокировать предоставление развединформации и отойти в сторону. И понаблюдать, пока ситуация не дойдёт до той точки, когда деваться Украине уже будет некуда. Часть экспертов, работающих на Госдеп, при таком мнении», – сказал Золотарёв.
«Поэтому, какой вариант выберет команда Трампа, можно догадываться, но у него есть несколько опций. И высока вероятность, что он махнёт рукой, но в этой руке может оказаться бейсбольная бита», – добавил эксперт.
English version :: Читать на английском Киевский политтехнолог: Гуляет слушок – Трамп пообещал убрать Зеленского
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: