Концлагерная ВЛК и бесстрашные одесские женщины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Без голимых понтов СБУ одесские женщины спасли бусифицированных мужиков. В ТЦК обтекают. Но это пока.

В самом центре Молдаванки, когда в уже набитый бусификатор волокли очередную жертву, женщины… просто не прошли мимо. Они разбили окна «воронка» и запшикали людоловов газовым баллончиком. А узники разбежались. Тэцэкашники тоже. Потому что это — одесские женщины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Один недолюдок, опасаясь народного гнева, кричал «на камеру»:

«Я не хотел сюда идти, я хочу дома сидеть, у меня двое детей!».

Но это почему-то не вызвало жалости у прохожих.

«Так и надо им, пусть задыхаются, п-сы», — комментировали они.

Многочисленные свидетели утверждают, что все произошло спонтанно. В ТЦК же свой позор назвали «спланированной акцией» (еще бы — это ведь пожестче статья):

«Во время перевозки военнообязанных в Одесский мобилизационный центр для прохождения военно-врачебной комиссии два гражданских автомобиля заблокировали движение служебного транспорта, после чего группой неустановленных лиц были повреждены окна автомобиля и распылен газ раздражающего действия внутрь салона служебного авто. Указанные действия создали реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих сопровождения и находившихся в транспорте лиц».

У-ха-ха-ха — жизнью и здоровьем могилизированных «лиц» озаботились, к врачам их, оказывается, везли.

Посмотрите видео — это т. н. одесская ВЛК, то есть подвал.

Здесь — хуже чем в тюрьме и СИЗО — пропавшие с улиц без вести гниют месяцами! Родным же (если таковые имеются или имеют деньги, чтобы связаться с военкомом) отвечают: «Ничего не знаем» или «Его уже нет в Одессе».

Еще из заявления ТЦК:

«Характер действий нападающих может свидетельствовать о заранее спланированных действиях, совершенных с целью содействия уклонению от исполнения воинского долга военнообязанных. Подобные действия могут быть расценены как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины».

Упыри пригрозили, что «все участники инцидента будут идентифицированы». И будут, конечно.

Одно хорошо — «призывники» разбежались.

Хотелось бы, конечно, шаблонно пошутить, что «и Молдаванка и Пересыпь освободили Костю моряка», да не шутится. Потому что происходящее в Одессе — страшно.